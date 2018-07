Le PDC et le PLR sont globalement satisfaits

La stratégie de mise en œuvre cantonale du Projet fiscal 17, présentée lundi par le Conseil d’Etat, a convaincu les Partis démocrate-chrétien et libéral-radical, selon deux communiqués. Le PDC juge le taux de 13,72% attractif. Selon l’évolution du projet fédéral, il le verrait même un peu plus bas, «afin de se démarquer encore plus dans un contexte fiscal fortement concurrentiel». Pour le PLR, le Conseil d’Etat va dans la bonne direction. Le canton «doit rester attractif pour les entreprises créatrices d’emplois», estime-t-il. Les libéraux-radicaux approuvent encore les compensations prévues pour les communes et les paroisses, qu’ils jugent indispensables pour que le projet puisse passer en votation. Les démocrates-chrétiens saluent «vivement» les mesures sociales en faveur des familles…