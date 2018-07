Le PLR souhaite que l’hôpital mette en œuvre les recommandations

«Le pilotage au niveau des instances dirigeantes de l’Hôpital fribourgeois (HFR) est défaillant, sans synergie et sans une réelle communication», affirme le PLR dans un communiqué. Le parti réagit à la publication des résultats d’une analyse financière de l’HFR, menée par le canton. Il exige que toutes les recommandations de l’Inspection des finances soient mises en œuvre et fassent l’objet d’un contrôle très régulier et serré. Il déplore que le Conseil d’Etat, et plus particulièrement la directrice de la Santé et des affaires sociales, aient tardé à agir, alors que les difficultés étaient connues depuis des années. Le PLR ne va pas jusqu’à demander une démission, mais il s’interroge sur la relation de confiance entre le conseil d’administration de l’HFR, le conseil de direction et le…