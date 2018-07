Le président américain, ce héros

Ma semaine au poste

Difficile d’expliquer pourquoi on aime telle ou telle chose. La couleur bleue plutôt que le vert, vivre en ville et non à la campagne, les grands bruns plutôt que les blonds. Ça doit être ancré en nous, dans notre ADN, ou inscrit quelque part dans notre cerveau reptilien. Il en va de même pour la musique, le cinéma ou la télévision: on adore certaines séries, d’autres nous semblent totalement sans intérêt.

Des inclinations sont d’autant plus difficiles à expliquer quand tout devrait nous faire détester quelque chose, et qu’on l’aime quand même. C’est le cas de la série Designated Survivor, sorte d’ode à la toute-puissance des Etats-Unis et de son président, sauveur du monde libre, héroïque, chevaleresque, loyal et bien plus intelligent que les autres. Un tel ramassis…