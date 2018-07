Le quartier d’innovation a fait un pas vers son objectif «low carbon»

BlueFactory a réduit ses émissions de CO2 de 100 tonnes entre 2016 et 2017. Et cela, alors même que le nombre de collaborateurs a augmenté sur le site. Dans un communiqué de presse, les dirigeants du quartier d’innovation de Fribourg se félicitent de ce résultat, qui équivaut à 100 aller-retour en avion entre Genève et New York. Cette diminution découle principalement de l’utilisation d’énergies renouvelables pour le chauffage et l’électricité. Si les rejets de CO2 ont globalement baissé, la mobilité a pris de l’importance. Les trajets pendulaires et les déplacements professionnels ont causé 66% des émissions l’année dernière, contre 45% en 2016. «Des efforts de sensibilisation et une implication de tous les acteurs du site seront nécessaires pour continuer à avancer vers l’objectif…