Le quartier du Bourg livre ses secrets

Des vestiges, datant de la fondation de Fribourg, ont été découverts autour de la cathédrale Saint-Nicolas.

ARCHÉOLOGIE. Des découvertes archéologiques jettent un éclairage nouveau sur les origines de la ville de Fribourg. Ce sont les travaux préparatoires en vue du réaménagement du Bourg qui ont permis de mettre au jour ces vestiges autour de la cathédrale Saint-Nicolas. Des fouilles sont actuellement menées sur la place Sainte-Catherine. Le public pourra découvrir ce chantier et en apprendre plus sur ces récentes découvertes vendredi de 15 h à 17 h et samedi de 10 h à 16 h.

Lorsque commence aux alentours de 1280 la construction de la cathédrale, qui n’était alors qu’une église, il a fallu détruire une rangée de maisons dans l’actuelle rue du Pont-Suspendu. Des premières découvertes en…