Le réaménagement de la gare en bonne voie à Romont

Révolution à la gare de Romont où le périmètre d’aménagement est désormais déterminé. Les plus grandes modifications devraient concerner la gare routière, le park and ride et le quai militaire.

MAXIME SCHWEIZER

Chars, bus, voitures et trains. Le futur réaménagement de la gare du chef-lieu glânois va concerner tous les modes de transport. Et aucun ne sera délaissé. «Actuellement, chacune des parties a ses problèmes: l’armée pour charger et décharger ses blindés, les TPF pour la sécurité et l’Exécutif romontois pour posséder une gare en bonne et due forme», indique Marc Menoud, conseiller communal responsable des dicastères de la construction et de l’aménagement.

Ce réagencement concerne donc les CFF, les TPF, l’Office fédéral pour l’armement (Armasuisse) et la commune. Il y a encore…