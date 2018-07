Le Trophée des Colombettes pour dames et messieurs

Du côté de Vuadens, cinq équipes masculines de 3e et 4e ligue seront également en lice dès lundi pour le Trophée des Colombettes. La compétition (des matches disputés à 11 contre 11 sur 40 minutes) débutera à 19 h pour les équipes de Vuadens, Riaz et Montagny. Elle reprendra mercredi et vendredi, à 19 h également, avec encore les participations de Charmey et Porsel/Saint-Martin. Le tournoi féminin, qui a lieu les mêmes jours et aux mêmes heures, verra s’opposer les équipes de Haute-Gruyère, Team La Gruyère, Montagny, Châtel-Saint-Denis, Gumefens/ Sorens et Bercher (Vaud). Si la compétition masculine se termine vendredi soir, pour les dames, des finales sont prévues samedi 28 juillet dès 16 h.