Les athlètes au challenge d’Eole

Les rafales de vent ont volé la vedette aux athlètes, samedi à Bouleyres, à l’occasion du Meeting de la Gruyère.

Vainqueur du 100 m et du 200 m, le Vaudois Sylvain Chuard restait positif malgré des temps invalidés: «Ce n’est pas une journée de perdue.»

Trois espoirs régionaux reviennent sur leur journée où ils ont dû se démener pour briller.

QUENTIN DOUSSE

«D’habitude, ici à Bulle, on sait que le vent joue vraiment en notre faveur. C’est ça la déception…» Son souffle tout juste repris, le sprinteur vaudois Sylvain Chuard l’avait encore saumâtre, quelques minutes après son doublé victorieux sur 100 m et 200 m. Et il avait de quoi: le vent n’a pas laissé une bribe de répit aux athlètes, samedi après-midi, au Meeting de la Gruyère. Même l’anémomètre installé sur la ligne droite n’a pas…