Les conditionnels du Tour

Pour les passionnés, le Tour se vit souvent au conditionnel. Que se serait-il passé si Ulrich avait attaqué plus tôt, si Pascal Simon ne s’était pas blessé, si Victor Fontan n’avait pas brisé son vélo? Certains millésimes sont frappés de ces interrogations, elles traversent le temps, et l’énoncé d’un millésime du Tour y est encore associé. La victoire de Kubler aurait-elle été possible si les Italiens n’avaient pas quitté le Tour de France après l’agression de Bartali par un spectateur (1950)? Eddy Merckx aurait-il eu les moyens de reprendre sept minutes à Luis Ocana si celui-ci n’avait pas chuté au col de Menté (1971)?

Il est d’autres conditionnels, plus discrets, qui s’effacent au fil des étapes, qui ne prennent que la place d’un entrefilet dans le résumé du Tour, mais qui auraient pu…