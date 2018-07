Les films qu'on a pas vus

Ce sera l’hôtel ou alors chez maman



TRIO. L’heure est à la plage davantage qu’au cinéma. Ce qui n’empêche pas trois sorties cette semaine, qui fleurent bon le mois de juillet et le bruit de la mère. Ainsi de Mamma mia! Here we go again, suite de la comédie musicale Mamma mia!, un film qui envoie du feelgood à tout va et qui crache du ABBA. Ce second volet traite du passé de Donna (Meryl Streep), la mère qui ignore lequel de ses trois amants est le père de sa fille. L’occasion de retrouver le casting original: Pierce Brosnan, Julie Walters, Colin Firth, sans oublier Cher, 72 ans, toute en épiderme tendu et toutes ses dents dans le sourire hollywoodien.

Sinon, c’est l’hôtel. Au choix, celui avec des vampires ou celui avec des tueurs. Dans Hôtel Transylvanie 3, on retrouve Dracula et…