Les propositions du Conseil d’Etat ne sont pas du goût des seniors socialistes

GOUVERNANCE DE L’HFR. «L’HFR n’est pas une banque privée!» Dans sa prise de position, la section PS60 + du Parti socialiste critique les propositions du Conseil d’Etat concernant l’Hôpital fribourgeois. Elle estime que les modèles de gestion des entreprises privées ne peuvent être transférés sans autre aux institutions de service public. Elle exige aussi que le Conseil d’Etat assume la présidence du conseil d’administration de l’institution. Elle lui demande d’y jouer «un rôle fort et décisif». Par exemple, lors de la nomination des membres: «Sur la base de ses connaissances et de son expérience, ainsi que de ses liens avec les niveaux intercantonaux et nationaux, il est le mieux placé pour sélectionner des personnalités capables de répondre au profil complexe des exigences», précise le…