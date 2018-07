Lisa Gremaud signe le podium du marathon à Verbier

De nombreux régionaux ont fait le déplacement dans le val d’Anniviers, ce week-end, pour participer aux différentes courses du Trail Verbier/St-Bernard. Parmi les Sudistes les plus en vue, on retrouve Lisa Gremaud. En lice sur le marathon, l’athlète de Vuarmarens a signé une belle 3e place (sur près de 140 dames arrivées). La Glânoise de 20 ans a bouclé les 43 kilomètres (pour 3500 m de dénivelé positif) entre Liddes et Verbier en 7 h 26. Du côté masculin, le Riazois Simon Sauteur (24 ans) s’est également distingué en réalisant le 6e chrono (10 h 19) de la X-Traversée, une épreuve de 73 kilomètres (4900 m de dénivelé) reliant La Fouly à Verbier.