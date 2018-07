Mancini et Atcho en tête de liste

Le Meeting de la Gruyère est une compétition qui compte au niveau national. Chaque année, de nombreux coureurs de haut niveau foulent le tartan de la piste bulloise, réputé très rapide. Cette saison, et malgré la proximité avec Athletissima, qui a lieu ce soir, quelques coureurs de premier plan ont déjà officialisé leur présence, même si tout reste ouvert pour des inscriptions de dernière minute. En tête d’affiche, on retrouvera le local de l’épreuve, le Fribourgeois Pascal Mancini, qui visera la victoire sur 100 et 200 mètres. Le Bâlois Alex Wilson, tenant du record du stade sur la distance, devrait plutôt s’aligner à Zurich. Toujours sur l’épreuve reine, le tableau féminin accueille la Vaudoise Sarah Atcho (photo), membre du relais national.Elle avait d’ailleurs signé son record à…