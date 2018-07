Marcel Charrière s’est paisiblement endormi le 24 juin, dans sa 59e année. Un ultime hommage lui a été rendu en l’église de La Tour-de-Trême.

Marcel est né le 11 juillet 1959 dans le foyer de Jules et Georgette Charrière, à Bulle. Il avait deux frères, François et Jean-Luc.

Sa scolarité terminée, Marcel a effectué un apprentissage de mécanicien à Bulle. Puis il est parti à Zurich pour se perfectionner en allemand. Il est revenu à Fribourg et c’est ensuite à Lausanne qu’il a suivi une formation de mécanicien de train. Depuis son jeune âge, Marcel Charrière était passionné de chemin de fer et en particulier de locomotives. Il construisait des maquettes dans les galetas de la ferme de ses oncles. Pendant les vacances d’été, il participait aux travaux agricoles et, l’hiver, il travaillait…