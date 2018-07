MedHome s’étend au district de la Veveyse

Après la Sarine, la Gruyère et la Glâne, au tour de la Veveyse. La société privée MedHome, qui fournit depuis janvier 2017 des soins d’urgence à domicile sept jours sur sept, de 7 h à 23 h, étend désormais ses services à un quatrième district. Ses médecins répondent aux demandes et se déplacent chez les patients veveysans depuis le 15 juin.

La structure MedHome s’adresse à toute personne, dès 8 ans, présentant un problème de santé non vital et qui n’a pas la possibilité de se rendre chez son médecin traitant ou dans un service d’urgence. Elle dispose d’une centrale téléphonique (026 6 700 700) gérée par des professionnels de la santé chargés du premier tri, explique-t-elle dans un communiqué. Ces derniers assignent les cas aux médecins de MedHome et redirigent les urgences vitales vers…