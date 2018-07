Mue par une force supérieure?

Il n’y a pas plus redoutable équipe que celle qui se sait invincible. Attention! On ne parle pas ici de joueurs qui «pensent» qu’ils vont gagner. Ceux-là sont perdus d’avance. Paul Pogba l’a reconnu cette semaine en interview: à l’Euro 2016, après leur victoire en demi-finale face à l’Allemagne, les Français étaient sûrs qu’ils avaient déjà gagné. Et ils se sont inclinés face à un Portugal privé de Ronaldo.

Non: on parle ici d’un capital confiance construit au fil des performances, d’un socle de certitudes et de convictions sur lequel une équipe érige ses futurs succès. Et c’est exactement ce que vit la Croatie.

On dit les Croates complètement cramés, eux qui ont disputé un match de plus que les autres (trois fois 30 minutes de prolongations et deux séances de tirs au but). Et, pour ne…