Murmures à l’oreille des enfants

Entre deux matches, la RTS propose Whispers (chuchotements), une série fantastique toù des enfants commettent des crimes étranges. Dès mardi à 23 h 55.

Ce soir, sur le coup de 22 h, un grand vide se fera sentir: plus aucun match de foot jusqu’à vendredi, 16 h! Soixante-six heures de disette où chacun survivra à l’ennui et à l’impatience comme il peut. Heureusement, la RTS, qui pense à tout, a prévu de colmater l’immense brèche avec toute une série de programmes plus ou moins réussis. Sûr qu’en plein été, il ne faut pas être trop regardant sur la marchandise.

Parmi les bonnes nouvelles, la chaîne diffusera dès ce mardi (23 h 55) la série Whispers. Ames sensibles et cartésiennes, s’abstenir. On y trouve pêle-mêle de la science-fiction, du fantastique, des enfants-tueurs, un amnésique…