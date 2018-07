Odette Ducrest s’est éteinte le mardi 3 juillet au Home de la Jogne, à Charmey. Elle était dans sa 92e année. Un dernier hommage lui sera rendu samedi, en l’église de Broc.

Odette est née le 16 octobre 1926, dans le foyer d’Emile et Gabrielle Groux. Elle passa son enfance et sa jeunesse à Orbe, entourée de ses trois frères. Comme ses parents, elle travailla chez Nestlé à Orbe. C’est à l’usine qu’elle rencontra son futur époux, Eugène Ducrest, de Morlon.

Odette et Eugène se marièrent en 1950. Ils eurent la joie d’avoir deux filles, Gabrielle et Jacqueline. Six petits-enfants et deux arrière-petitsenfants vinrent ensuite agrandir la famille, pour leur plus grand bonheur.

Quand le travail commença à manquer à Orbe, Odette et Eugène emménagèrent à Broc et vinrent travailler à la…