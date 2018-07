Ouvrir des portes pour révéler à chacun ses possibilités

L’association Ouvertür a commencé son activité au début de l’année. Basée à Fribourg, elle propose des cours de formation et de l’accompagnement spécialisé.

MAXIME SCHWEIZER

INTÉGRATION. Des cours de langues, de l’aide administrative, un programme d’intégration et de formation continue. Depuis janvier, la fondation Ouvertür, à Fribourg, dispense notamment des cours de formation pour adultes et de l’accompagnement spécialisé pour personnes précarisées. Après plus de cent cinquante jours d’activité, Ouvertür a choisi de tirer un premier bilan. L’occasion d’interviewer Prisca Nodora, l’une de ses six fondatrices.

Comment l’idée de créer Ouvertür vous est-elle venue?

J’ai travaillé avec les cinq autres membres fondateurs à Espacefemmes. Nous partageons les mêmes valeurs professionnelles et…