Par la seule force du pinceau

Notre série culturelle de l’été se penche sur des femmes artistes au destin et à l’œuvre exceptionnels. Début avec la peintre Artemisia Gentileschi (1593-1654): violée et humiliée dans sa jeunesse, elle a gagné son indépendance puis a connu la célébrité par son talent et sa personnalité.

ÉRIC BULLIARD

Elle le saigne comme un porc. Avec un air concentré, à peine un peu distante pour ne pas trop salir sa robe, déjà tachée. La scène provient de l’Ancien Testament et raconte comment la belle Judith sauve sa ville en décapitant le chef de l’armée assyrienne. Artemisia Gentileschi ne se contente pas d’illustrer le célèbre récit, elle y met toute sa rage: elle se représente en Judith et donne à Holopherne les traits d’Agostino Tassi. Son professeur de dessin, ami de son père, qui l’a violée…