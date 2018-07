Parlez-moi de vous

ARTE, MERCREDI À 20 H 55

Sous le pseudonyme de Mélina, Claire Martin, la quarantaine, anime une émission de radio nocturne très populaire, dans laquelle les auditeurs la consultent sur leurs problèmes les plus intimes. Hors du studio, pleine de manies et d’allergies, elle fuit tout contact humain et se claquemure avec son chien dans son appartement aseptisé du XVIe arrondissement de Paris. Une seule personne l’intéresse: la mère qui l’a abandonnée quand elle était enfant et qu’une agence de recherche vient de localiser… ■