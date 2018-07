Pas d’exploit pour Léo L’Homme en Italie

L’antépénultième épreuve de la Coupe du monde n’a pas permis à Léo L’Homme (22 ans) de signer l’exploit espéré en vue d’une sélection aux prochains championnats du monde de Lenzerheide. Dimanche, à Val di Sole, le vététiste de Vuadens a dû se satisfaire de la 48e place U23 (1 h 22’54, à six minutes de la tête) et du dixième rang dans la hiérarchie helvétique. Arnaud Hertling, son coéquipier de Corpataux, a quant à lui terminé en 56e position (1 h 23’59). Il reste désormais deux manches aux deux vététistes du Team BMC Fribourg pour décrocher in extremis un ticket pour les Mondiaux. Egalement en lice dimanche en Italie, Charline Fragnière (Vuadens) s’est classée 33e (sur 51 à l’arrivée) de l’épreuve féminine U23. A noter enfin, chez les élites, la 74e place du Fribourgeois Florian Chenaux.…