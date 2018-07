Pesticide et santé: l’équation sans solution

ARTE, MARDI À 20 H 50

Comment le glyphosate, le désherbant le plus vendu au monde, pourrait être à l’origine de graves problèmes sanitaires affectant le bétail, mais aussi les agriculteurs.

Au milieu des années 1990, des milliers de bovins meurent dans les étables. Malformations des veaux, fausses couches des vaches et problèmes de stérilité déciment les troupeaux. Les agriculteurs euxmêmes ne sont pas épargnés et rencontrent de graves problèmes de santé. Un éleveur de porcs danois a comparé sur plusieurs années les taux de pesticide dans l’alimentation de ses animaux et ceux de malformations des porcelets. Des chercheurs français, eux, ont mené une étude méthodique sur le problème. Les très longues et laborieuses analyses entreprises finissent par aboutir: les bêtes malades présentent…