Peu d’inscrits au GP de la Gruyère

TENNIS. Les courts du TC Bulle seront dès demain animés par le Grand Prix de la Gruyère, qui s’étendra jusqu’à samedi prochain, jour de finales des tableaux principaux. Des catégories pour tous les âges et niveaux sont au programme, y compris une section pour les non-licenciés. Demain débuteront cinq tableaux, dont celui des messieurs N4/R4. Les tableaux principaux féminins et masculins, à savoir N1/R1, commenceront, eux, jeudi prochain et dureront trois jours. A l’aube de son tournoi, la responsable de l’organisation du GP de la Gruyère Cindy Ecoffey ne cache pas une certaine déception. Mais une déception attendue: «Comme chaque année, nous comptons de moins en moins d’inscrits. Mais les tableaux sont encore ouverts, j’espère ainsi une dizaine de participants de plus dans chacun d’eux.»…