Pixels et caetera

TIMBRE. Figurez-vous que le jour de l’annonce d’un nouveau scandale dans la saga CarPostal – cette fois, c’est la filiale CarPostal France qui aurait profité d’argent illicite, on parle de 67 millions prélevés sur les bénéfices illégaux pour appuyer l’implantation à l’étranger – ce mardi 3 juillet donc, coïncidence, je trouve dans ma boîte aux lettres une carteréponse de La Poste m’avertissant qu’une des lettres que j’avais envoyée récemment n’avait pas été suffisamment affranchie – il manquait 30 ct. sur une enveloppe B5 un peu trop lourde en courrier A pour le prix habituel d’un franc – et que j’avais la possibilité de régler la différence soit en utilisant internet, soit en collant sur cette carte-réponse un timbre pour la somme exigée. Que faire? Option 1: le mort et attendre la…