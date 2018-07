Pixels et caetera

ITALIE. Pour les vacances, à la veille du départ, j’avais déniché de manière absolument fortuite, en fouillant dans le bac des livres d’occasion chez Emmaüs, Lesaisonnierinexistantde Jean Steinauer. S’il y a un seul endroit où le hasard n’existe pas, c’est bien chez les bouquinistes; on peut y découvrir le livre ou l’auteur qui vous accompagnera au moment où vous en avez le plus besoin. Quelle meilleure lecture en effet que ce livre pour partir en Italie, pays qui, avant d’être de nouveau pétri de racisme et de xénophobie, avait fourni dès les années 1960 à la Suisse ses contingents de travailleurs saisonniers? Comment apprécier ces paysages apaisants de la Toscane avec des plaques suisses, commander dans un italien très approximatif des antipastiet des primapiatti, goûter aux vins…