Préservons la forêt de Vaucens

Le projet d’une piste de VTT entre Bulle, Morlon et Echarlens ne plaît pas à cette lectrice.

En lisant La Gruyère datée du 9 juin, j’ai pu apprendre avec surprise la création d’une piste VTT dans la forêt de Vaucens. Cela m’a beaucoup déçue et personnellement je suis contre ce projet.

Ce ne sont ni les vététistes ni les personnes en charge de cette piste qui me déplaisent, mais c’est le choix du lieu qui m’attriste. Pourquoi venir perturber et modifier cette forêt alors qu’on trouve facilement des itinéraires prévus pour le VTT dans le canton de Fribourg? Un parcours a été inauguré ce week-end à la Berra. Ces lieux propices au VTT jouissent souvent de vastes terrains de jeu pour les vététistes avec des infrastructures adaptées. De plus, de grands parkings, des WC et des lieux de…