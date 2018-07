Qui sème l’amour…

FRANCE 3, MARDI, À 20 H 55



Lorsque Julie, 35 ans, exploitante agricole célibataire, rentre de vacances, elle a la désagréable surprise de constater que sa ferme et sa maison sont dans un état lamentable. Sa mère Huguette s’est non seulement permis de s’incruster chez elle pour une durée indéterminée, mais elle a aussi viré l’ouvrier qui travaillait à la ferme! En désespoir de cause, Julie finit par embaucher Djibril, plein de bonne volonté, mais peu au fait de la vie à la ferme. Afin de clouer le bec à sa mère qui lui répète qu’elle doit trouver un homme… ■