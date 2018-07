CHARMEY

Roger Tornare s’est éteint paisiblement le 24 juillet au home de Villarssous-Mont, dans sa 93e année. Un dernier hommage lui sera rendu vendredi en l’église de Charmey.

Roger naquit à Grandvillard où il vécut jusqu’à l’âge de 4 ans, avant que sa famille ne s’installe à Charmey pour reprendre la boulangerie du village. Il était le troisième d’une fratrie de six enfants. Avec Simone et Augusta, dite Titi, il partagea le chagrin de voir partir trois d’entre eux: Bouby, Paulo et Miquette.

Boulanger-pâtissier, Roger a travaillé, puis tenu les Arcades, à Char

mey, durant quarante ans. On se souviendra de ses magnifiques décors de tourtes comme de la qualité de ses pâtisseries. Il a été chevalier du Bon Pain et s’est engagé pour transmettre son savoir-faire, donnant notamment des cours…