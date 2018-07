Roseline Yerly-Gobet, dite Lily, s’est endormie paisiblement le soir du 28 juin, entourée de ses proches. Les problèmes de santé ont rattrapé la jeune octogénaire. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église du Pâquier, lundi.

Roseline a vu le jour le 8 mai 1938 à Vuadens dans le foyer de François et Marie Gobet. Elle a été appelée Lily par son frère Léon-Noël, de neuf ans son cadet. Un surnom adopté par tout son entourage. Son parcours scolaire se déroula à Vuadens et à Châtel-sur-Montsalvens où ses parents tenaient le Restaurant du Lac. Après un séjour linguistique à Berne, elle revint à Hauteville pour aider ses parents au Restaurant du Lion d’Or, au Ruz. Elle rencontra alors son futur époux, Samuel Yerly. Ils se marièrent le 15 février 1958 et Gisèle est née l’année…