A partir de samedi, et jusqu’au 21 juillet, le 18e Tournoi de Siviriez se déroulera avec la présence de six équipes. Il s’agit de Ursy (2e ligue), Siviriez (2e), Châtonnaye/Middes (3e), Granges-Paccot (3e), Estavayer-le-Lac (3e) et CS Romontois II (3e). Les matches sont prévus ce samedi dès 17 h 30, mardi dès 18 h 45, jeudi dès 18 h 45 et le samedi 21 juillet dès 15 h 30.