Trois régionaux présents à Athletissima

Trois régionaux ont participé à Athletissima jeudi en début de soirée. Antoine Tâche s’est montré le plus à l’aise sur le tartan lausannois. Le Bullois a réalisé sa meilleure performance sur 1500 m en 4’23’’05. Il a terminé 9e de la course U18. Petite déception en revanche pour Coralie Ambrosini et Charles Devantay. La Bulloise a terminé son 100 m en 12’’02 (son meilleur temps est de 11’’78), alors que le Gruérien, qui avait battu son record le week-end dernier (46’’83), a terminé son 400 m en 47’’44.