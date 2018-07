Un homme est condamné à de la prison pour des SMS injurieux

En envoyant trois messages à son épouse, dont il est séparé, un trentenaire n’a pas respecté la décision du président du Tribunal civil de la Sarine. En effet, l’homme d’origine tunisienne avait reçu l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Quelques mois auparavant, il avait été condamné à trois reprises notamment pour lésions corporelles, menaces et opposition aux actes de l’autorité. En plus des messages injurieux, le Sarinois a appelé la mère de sa future ex-épouse en proférant des menaces de mort à l’encontre de cette dernière et de sa sœur. L’homme a été reconnu coupable d’injures, de menaces sur conjoint et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il est condamné à une peine privative de liberté de trente jours, sans sursis. Il devra s’acquitter d’une amende d’un montant…