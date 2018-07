Un last minute pour les jeunes Fribourgeois en quête d’une place d’apprentissage

Les Fribourgeois qui n’ont pas trouvé de place d’apprentissage pour la rentrée 2018 peuvent, dès lundi et jusqu’au 17 août, se tourner vers la mesure «last minute», comme lors des étés précédents. «Ils y obtiendront un soutien dans leurs recherches et pourront rencontrer un conseiller en orientation professionnelle, note le communiqué de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport. Le rôle du “last minute” est de les aider à préparer un dossier de candidature complet et de mettre les jeunes en contact avec une entreprise.» Mise en place par le canton, la permanence sera atteignable tous les matins de 9 h à 12 h au 026 305 41 19 et à last.minute@fr.ch.