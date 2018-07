Un nom qui laisse planer le doute et le mystère

Des rues qui portent le nom d’un personnage célèbre ou d’un illustre inconnu, des rues qui gardent le souvenir d’une fontaine, d’un arbre ou d’un commerce. Et d’autres dont on se demande bien ce qu’elles veulent dire. Suite de notre série d’été, En Malamolière, du côté de Pont-la-Ville.

YANN GUERCHANIK

PONT-LA-VILLE. En débouchant du Golf Resort La Gruyère, des lettres gris métal sur fond bleu clament «En Malamolière». Un séduisant méli-mélo phonique pour un drôle de nom de rue. On pense immédiatement à Jean-Baptiste Poquelin. Peut-être une voie de garage pour les puristes qui n’y croient plus? Ils ont mal à Molière: sa langue bafouée, ses vers étrillés, marre de ces golfeurs m’astu-vu qui vivent de bonne soupe et non de bon langage.

En Malamolière? Mais d’où cela peut-il bien venir?…