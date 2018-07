Un village à la diète

TF1, VENDREDI À 21 H



Durant cent jours, le village de Vars, en Charente, a vécu une expérience inédite en France. Les habitants de Vars se sont lancé un défi de taille: se débarrasser ensemble de leurs kilos superflus. Dans notre pays, le poids est un problème de santé publique. Principales causes: peu ou pas de sport et une mauvaise alimentation… Le village charentais n’échappe pas à la règle, mais il a une botte secrète: son maire, également médecin. Jean-Marc de Lustrac s’est fixé un pari fou, mettre tout son village à la diète et changer le destin de ses habitants. ■