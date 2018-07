Une évasion à quatre mains

Difficile de résister au concept de A way out si l’on aime les jeux coopératifs. Malheureusement, cette aventure en duo manque de rythme et propose des péripéties peu crédibles.

Au diable l’intelligence artificielle et le massivement multijoueur. A way out propose de collaborer avec une vraie personne, avec un retour au bon vieil écran splitté. Plus qu’un jeu d’action, une aventure interactive.

En duo, les amateurs du genre apprécieront, d’autant que les parties commencées en ligne peuvent se poursuivre en mode local, et vice versa. Pas sûr en revanche que le titre offre suffisamment d’arguments pour convaincre les sceptiques. Les phases d’action sont variées, mais le scénario terriblement attendu et verbeux.

Fraîchement arrivé en prison, Vincent se lie avec Léo. Le premier est un…