Vélos libre-service et 75% électriques

Le nouveau réseau de vélos en libre-service de l’Agglomération de Fribourg a été inauguré mardi. Il est maintenant géré par Publibike, tout comme ceux de Berne, Lausanne-Morges, Sion ou Lugano. La filiale de CarPostal a remporté l’appel d’offres lancé en octobre dernier. ORS Service AG continuera à assurer l’exploitation du réseau, sur mandat de Publibike.

Les 9 stations proposent 100 vélos, dont 75% avec assistance électrique. «Le plan de déploiement souhaité par l’Agglo prévoit 25 stations et 225 vélos en juin 2019, 35 stations et 315 vélos à l’été 2020», précise le communiqué commun de l’Agglo et de PubliBike.

De petites tailles et avec cadre alu, les cycles sont conçus spécifiquement pour une utilisation en libreservice. En proposant trois quarts de véhicules électriques, ce service…