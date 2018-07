Victoire à la Romande pour le jeune Veveysan Girard

Les meilleurs jeunes lutteurs étaient rassemblés ce week-end à Oron-la-Ville, qui accueillait la Fête romande des espoirs. Dans la catégorie 2009, les régionaux ont fait fort. En finale, le Veveysan Noé Girard (Le Crêt-près-Semsales) s’est imposé face au Gruérien Samuel Pharisa (Estavannens). Le premier termine avec 59,25 points et le second, couronné, avec 57 points. Des lauriers et le même nombre de points également pour Aloïs Grossmann (Marsens/ La Gruyère) et Maxime Suchet (Grandvillard/Fribourg et Environs). Dans la catégorie 2007, Yannick Suchet (Grandvillard/Fribourg et Environs) s’est incliné en finale, mais ses 57,25 points lui offrent une couronne. Il devance le troisième du classement Laurent Tornare (Botterens/La Gruyère), logiquement couronné avec 57 points. Dans la…