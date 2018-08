«Comment gérer la différence et enseigner le fait religieux»

Une étude, en cours à la HEP, va être présentée le 22 août, durant les Assises romandes de l’éducation. Elle observe comment les enseignants abordent l’éthique et les cultures religieuses.

XAVIER SCHALLER

ENSEIGNEMENT. Religions et école. Tout un programme pour les prochaines Assises romandes de l’éducation (ARE), le 22 août prochain à Lausanne. En ouverture, des chercheuses des Hautes Ecoles pédagogiques fribourgeoise, vaudoise et valaisanne vont présenter l’avancée de leurs travaux communs sur le sujet.

Formatrice à la HEP Fribourg, Petra Bouzar Bleisch est, depuis deux ans, responsable de l’unité de recherches en didactique de l’éthique et des cultures religieuses (ECR). Etant germanophone, elle laissera à un autre membre de l’unité, sa collègue Elisabeth Ansen Zeder, le soin de la…