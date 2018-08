«Ils arrivent sans avoir conduit un seul camion de leur vie»

Plusieurs moniteurs civils forment les futurs militaires de transport à Drognens. Parmi eux, Jean-Michel Berthouzoz, qui officie depuis dix ans sur la place d’armes glânoise. Interview.

MAXIME SCHWEIZER

SÉRIE (2/3). Aux officiers l’instruction militaire et aux civils la conduite. Sur la place d’armes de Drognens, la formation des recrues est bien répartie. Pour apprendre à maîtriser les véhicules de l’armée, les futurs soldats s’entraînent sur des camions de 14 tonnes mesurant plus de 8 mètres de long et plus de 3 mètres de haut. Accompagnés d’un moniteur, ils s’élancent sur les routes dès la deuxième semaine d’école de recrues. Jean-Michel Berthouzoz, Valaisan d’origine qui habite Villars-sur-Glâne, forme les futurs soldats des Ecoles circulation et transport 47.

Depuis quand…