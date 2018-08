«J’ai accepté d’accompagner Madeline jusqu’à Tokyo 2020»

Madeline Coquoz participe actuellement à ses premiers championnats d’Europe en élite. La plongeuse s’élancera demain dans la compétition de 3 mètres synchro.

Une étape importante pour l’athlète de Pontla-Ville, championne d’Europe en juniors, qui vise une participation aux prochains JO.

Son entraîneur évoque son potentiel. Le point, également, sur le niveau du plongeon suisse.

KARINE ALLEMANN

Il y a foule dans les rues d’Edimbourg, ville à l’architecture médiévale et néoclassique tellement incroyable qu’elle semble irréelle. Comme si, d’une pichenette, ce qui ressemble à un décor en carton pâte pouvait s’effondrer. Edimbourg Tatoo, le Fringe festival – festival des spectacles de rue – et le Festival international de danse et de théâtre: ça fait beaucoup de monde en ce mois d’août. Dans…