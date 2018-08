«Je voulais ce succès avant d’aller plus loin»

Deux fois deuxième, Ilona Chavaillaz a non seulement remporté le Grand Raid au départ de Nendaz samedi, mais elle a également établi un nouveau temps de référence sur le tracé de 93 kilomètres.

«Un record, ça reste écrit et gravé», savoure fièrement la Glânoise.

QUENTIN DOUSSE

Ilona Chavaillaz l’a fait! Restant sur deux places de dauphine, la Glânoise de 36 ans s’est adjugé, samedi au Grand Raid, la victoire au départ de Nendaz. Ce triomphe est d’autant plus méritoire qu’il est assorti d’un nouveau record du parcours. Cinq heures et 45 minutes: c’est le temps qu’il lui a fallu pour venir à bout des 93 kilomètres et presque 4000 mètres de dénivelé positif. Pour sept minutes, la vététiste de Sommentier efface ainsi la référence de l’Uranaise Nadia Walker. «C’est une fierté, bien sûr, car un…