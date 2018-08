«Le Conseil fédéral doit reprendre la main sur La Poste»

A propos du fonctionnement de l’ex-régie fédérale…

Sous prétexte de rentabiliser ses services, La Poste ferme à grande vitesse ses offices postaux. Dans les campagnes, il n’en existe presque plus et il faut se déplacer à des kilomètres pour trouver un vrai service postal. Cela se produit aussi actuellement dans les villes. L’ex-régie fédérale, qui a déjà vu la démission de sa directrice, de membres de son conseil d’administration, ne devraitelle pas se poser la question du pourquoi de sa déchéance auprès des usagers?

Prétexter un abandon des guichets et un manque de trafic du courrier et des paiements, n’est-ce pas une façon facile de se dédouaner des innombrables erreurs commises par le passé, et surtout par ses responsables? Comme ce n’est plus une régie fédérale, elle ne devrait avoir…