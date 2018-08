«Le travail paie et récompense»

Cet été, La Gruyère vous fait découvrir la «face mystérieuse» de personnalités du sport romand.

L’athlète qui se dévoile dans ce quatrième volet possède, à 25 ans, un titre de champion du monde et une médaille d’or olympique.

Ce Valaisan incarne la nouvelle génération dorée du sport helvétique. Saurez-vous le reconnaître?

JONAS RUFFIEUX

RENCONTRE. A seulement 25 ans, cet espoir confirmé présente déjà un palmarès de rêve. S’il n’a connu qu’une seule victoire en individuel dans sa carrière, l’athlète valaisan qui a grandi notamment à Crans-Montana a su choisir sa course pour briller. Ni plus ni moins que l’une des championnats du monde, durant laquelle il a décroché un titre. Il faut également ajouter une médaille d’or dans l’épreuve collective des derniers jeux Olympiques et un podium de…