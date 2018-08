«Partir, pour grandir et progresser»

Après six ans à Fribourg Olympic, dont quatre en LNA, Boris Mbala s’installe à Monthey, où le Gruérien espère acquérir de l’expérience en assumant davantage de responsabilités.

KARINE ALLEMANN

Boris Mbala ne fait plus partie de Fribourg Olympic. L’ailier de 22 ans a décidé de rejoindre les rangs de Monthey, 7e du dernier exercice. L’Echarlensois explique les raisons de son choix.

Pourquoi quitter l’équipe qui vient de réaliser le triplé pour Monthey, un club qui sort d’une saison très compliquée en raisons de problèmes financiers?

Justement, nous venions de tout rafler avec Fribourg. Cela faisait six ans que j’étais à Olympic, dont quatre en LNA. A la fin du championnat, je me suis posé la question de savoir ce qui pourrait me permettre de franchir un nouveau palier. Des différentes…