Adeline Menoud née Overney

RIAZ

Adeline Menoud s’en est allée lundi soir, dans le calme, entourée de l’amour et de l’attention des siens. Un dernier hommage lui sera rendu ce vendredi en l’église de Riaz.

Adeline est née à Farvagny le 25 juin 1939. Avec ses deux sœurs, Odette et Marinette, elle accomplissait des travaux sur le petit domaine familial. Elève studieuse et appliquée, Adeline a obtenu un diplôme de commerce et a travaillé quelque temps en Suisse alémanique, puis à Fribourg dans un magasin de confection. Adeline a ensuite entrepris une formation d’infirmière en psychiatrie à l’hôpital de Marsens en même temps que son futur époux Francis Menoud.

Ils se sont mariés à Farvagny en juillet 1963 et se sont installés à Marsens où la famille s’est vite agrandie avec l’arrivée de Jacques, Marie-Claire et…