Alerte canicule en Suisse

MÉTÉO. La canicule frappe de plein fouet, au point de déclencher une alerte de MétéoSuisse dans tous les cantons. Cette situation ne devrait pas connaître d’évolution avant samedi. Les températures pourraient même atteindre des maxima entre 32 et 36 degrés, prévient l’institut de météorologie. De ce fait, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) et le Service du médecin cantonal (SMC) rappellent quelques règles de comportement en cas de canicule et les mesures à prendre en cas de coup de chaleur:

– boire suffisamment et éviter les boissons alcoolisées ou contenant de la caféine, ainsi que les boissons très sucrées ou très fraîches;

– bien aérer les locaux le matin, puis éviter l’ensoleillement direct (baisser les stores ou tirer les volets);

– fermer les fenêtres pendant…