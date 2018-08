La médaillée olympique Mathilde Gremaud devient partenaire de La Gruyère Tourisme. Elle postera des photos de la région sur les réseaux sociaux lors de ses activités dans le district.

MAXIME SCHWEIZER

Mathilde Gremaud devient ambassadrice de La Gruyère Tourisme. Le partenariat repose principalement sur la promotion de la région sur les réseaux sociaux par la sportive. Elle est notamment très active sur Instagram, plateforme où elle possède plus de 13 000 abonnés.

«Je suis fière de venir de la Gruyère et j’adore les paysages que nous avons ici, glisse la Rochoise de 18 ans. Je vois cette proposition comme une chance de partager mes origines et de dire d’où je viens.» En plus des clichés accompagnés de hashtags et autres identifications de lieux et de personnes, Mathilde Gremaud se verra…