Ambrosini voit triple

A trois semaines des championnats de Suisse jeunesses et U20-U23, ultime objectif de la saison, les athlètes régionaux ont pu jauger leur forme, samedi, aux championnats romands open à Yverdon. Le test intermédiaire a été réussi pour Coralie Ambrosini, sacrée sur 100 m (11’’99) et sur 200 m (24’’87). La sprinteuse du SA Bulle a complété sa moisson en se parant de bronze sur le 100 m haies. Une épreuve dans laquelle sa coéquipière, Alizée Rusca, s’est adjugée la médaille d’argent en 15’’24. Côté masculin, la journée s’est révélée moins fructueuse pour les deux régionaux en lice. Engagés respectivement sur 100 m et 800 m, Mathieu Jungo (11’’70) et Antoine Tâche (2’05’’63) sont restés loin de leur record personnel sur la piste yverdonnoise.

